Виктор Хедман, Олимпиада 2026: статистика в матче Швеция — Словакия, очки, голы, передачи
Защитник сборной Швеции Виктор Хедман в матче олимпийского хоккейного турнира с командой Словакии отметился одной результативной передачей. Хедман ассистировал Элиасу Петтерссону в третьем голе команды. Победу в матче одержала сборная Швеции со счётом 5:3.
Олимпийские игры 2026 (м) . Группа B
14 февраля 2026, суббота. 14:10 МСК
Швеция
Окончен
5 : 3
Словакия
1:0 Эрикссон Эк (Кемпе) – 07:17 (sh) 1:1 Слафковски (Немец, Гернат) – 08:59 2:1 Кемпе (Далин, Рэймонд) – 27:06 (pp) 2:2 Гернат (Черешняк, Ружичка) – 29:48 3:2 Петтерссон (Форсберг, Хедман) – 34:29 4:2 Петтерссон (Рэймонд, Карлссон) – 47:57 5:2 Рэймонд (Зибанеджад, Карлссон) – 51:38 5:3 Дворски (Слафковски, Черешняк) – 59:21 (pp)
Всего на данный момент на счету Виктора два очка. В первой игре в рамках турнира защитник отметился заброшенной шайбой.
Мужской хоккейный турнир в рамках Олимпийских игр — 2026 стартовал 11 февраля. На Олимпиаде впервые с 2014 года выступают хоккеисты НХЛ. Не принимают участия в Играх-2026 отстранённые международными федерациями сборные России по хоккею с шайбой (мужчины, женщины).
