Виктор Хедман, Олимпиада 2026: статистика в матче Швеция — Словакия, очки, голы, передачи

Защитник сборной Швеции Виктор Хедман в матче олимпийского хоккейного турнира с командой Словакии отметился одной результативной передачей. Хедман ассистировал Элиасу Петтерссону в третьем голе команды. Победу в матче одержала сборная Швеции со счётом 5:3.

Всего на данный момент на счету Виктора два очка. В первой игре в рамках турнира защитник отметился заброшенной шайбой.

Мужской хоккейный турнир в рамках Олимпийских игр — 2026 стартовал 11 февраля. На Олимпиаде впервые с 2014 года выступают хоккеисты НХЛ. Не принимают участия в Играх-2026 отстранённые международными федерациями сборные России по хоккею с шайбой (мужчины, женщины).