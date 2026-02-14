Главный тренер сборной Латвии Витолиньш: мы сыграли с Германией так, как мечтали

Главный тренер сборной Латвии Харийс Витолиньш прокомментировал победу над командой Германии (4:3) в матче мужского олимпийского турнира по хоккею.

— Знаете, сегодняшняя победа — это результат огромной работы моих ребят, боролись все до одного, здесь есть сложившийся паззл. Я думаю, со стороны смотреть было красиво — куча моментов, интрига, много эмоций. Вот именно так мы и мечтали сыграть. И пацаны сыграли.

— А ведь в последний раз, когда Латвия реализовывала большинство, было..?

— Да я и сам не вспомню. Главное, что именно сегодня до команды дошла нужная информация, — передаёт слова Витолиньша корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.