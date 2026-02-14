Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер сборной Латвии Витолиньш: мы сыграли с Германией так, как мечтали

Главный тренер сборной Латвии Витолиньш: мы сыграли с Германией так, как мечтали
Комментарии

Главный тренер сборной Латвии Харийс Витолиньш прокомментировал победу над командой Германии (4:3) в матче мужского олимпийского турнира по хоккею.

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа C
14 февраля 2026, суббота. 14:10 МСК
Германия
Окончен
3 : 4
Латвия
1:0 Райхель (Кагун, Кельбле) – 02:06     1:1 Лочмелис (Гиргенсонс, Крастенбергс) – 15:48 (pp)     2:1 Кельбле (Тиффельс) – 16:56     2:2 Лочмелис (Балцерс, Балинскис) – 28:02 (pp)     2:3 Тралмакс (Гиргенсонс, Якс) – 48:32     2:4 Крастенбергс (Даугавиньш, Шмитс) – 51:37     3:4 Штюцле (Драйзайтль, Петерка) – 57:41    

— Знаете, сегодняшняя победа — это результат огромной работы моих ребят, боролись все до одного, здесь есть сложившийся паззл. Я думаю, со стороны смотреть было красиво — куча моментов, интрига, много эмоций. Вот именно так мы и мечтали сыграть. И пацаны сыграли.

— А ведь в последний раз, когда Латвия реализовывала большинство, было..?
— Да я и сам не вспомню. Главное, что именно сегодня до команды дошла нужная информация, — передаёт слова Витолиньша корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.

Материалы по теме
Видео
Сборная Латвии одержала первую победу на Олимпиаде-2026, обыграв Германию
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android