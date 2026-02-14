Главный тренер сборной Латвии Витолиньш: мы сыграли с Германией так, как мечтали
Поделиться
Главный тренер сборной Латвии Харийс Витолиньш прокомментировал победу над командой Германии (4:3) в матче мужского олимпийского турнира по хоккею.
Олимпийские игры 2026 (м) . Группа C
14 февраля 2026, суббота. 14:10 МСК
Германия
Окончен
3 : 4
Латвия
1:0 Райхель (Кагун, Кельбле) – 02:06 1:1 Лочмелис (Гиргенсонс, Крастенбергс) – 15:48 (pp) 2:1 Кельбле (Тиффельс) – 16:56 2:2 Лочмелис (Балцерс, Балинскис) – 28:02 (pp) 2:3 Тралмакс (Гиргенсонс, Якс) – 48:32 2:4 Крастенбергс (Даугавиньш, Шмитс) – 51:37 3:4 Штюцле (Драйзайтль, Петерка) – 57:41
— Знаете, сегодняшняя победа — это результат огромной работы моих ребят, боролись все до одного, здесь есть сложившийся паззл. Я думаю, со стороны смотреть было красиво — куча моментов, интрига, много эмоций. Вот именно так мы и мечтали сыграть. И пацаны сыграли.
— А ведь в последний раз, когда Латвия реализовывала большинство, было..?
— Да я и сам не вспомню. Главное, что именно сегодня до команды дошла нужная информация, — передаёт слова Витолиньша корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.
Комментарии
- 14 февраля 2026
-
18:42
-
18:24
-
18:16
-
18:08
-
17:50
-
17:40
-
17:34
-
17:18
-
17:06
-
16:51
-
16:31
-
16:14
-
15:50
-
15:40
-
15:33
-
15:24
-
15:06
-
15:03
-
14:52
-
14:35
-
14:30
-
14:13
-
13:51
-
13:34
-
13:13
-
12:52
-
12:34
-
12:20
-
12:03
-
11:44
-
11:25
-
11:10
-
10:52
-
10:35
-
10:22