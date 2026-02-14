Скидки
Харийс Витолиньш: чтобы закрыть Драйзайтля, сделали две тройки с Гиргенсоном и Блюгерсом

Комментарии

Главный тренер национальной команды Латвии Харийс Витолиньш рассказал, как команда готовилась играть против нападающего сборной Германии Леона Драйзайтля в матче между командами в рамках мужского олимпийского турнира по хоккею. Встреча завершилась победой латвийской сборной со счётом 4:3.

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа C
14 февраля 2026, суббота. 14:10 МСК
Германия
Окончен
3 : 4
Латвия
1:0 Райхель (Кагун, Кельбле) – 02:06     1:1 Лочмелис (Гиргенсонс, Крастенбергс) – 15:48 (pp)     2:1 Кельбле (Тиффельс) – 16:56     2:2 Лочмелис (Балцерс, Балинскис) – 28:02 (pp)     2:3 Тралмакс (Гиргенсонс, Якс) – 48:32     2:4 Крастенбергс (Даугавиньш, Шмитс) – 51:37     3:4 Штюцле (Драйзайтль, Петерка) – 57:41    

— В этой игре Леон не был заметен. Вы его намеренно прикрыли?
— Да, мы понимали, что он будет нас таранить, и сделали две тройки с Земгусом и Теодором в центре. Кстати в третьем периоде нас раскусили и уже к Леону добавили Штюцля, и перешли на игру в три смены. А мы взяли и сделали точно так же — перешли на игру в три смены. Это сработало, и парни сдержали обещание выдержать напор без четвёртой тройки, — передаёт слова Витолиньша корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.

