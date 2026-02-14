Харийс Витолиньш: чтобы закрыть Драйзайтля, сделали две тройки с Гиргенсоном и Блюгерсом

Главный тренер национальной команды Латвии Харийс Витолиньш рассказал, как команда готовилась играть против нападающего сборной Германии Леона Драйзайтля в матче между командами в рамках мужского олимпийского турнира по хоккею. Встреча завершилась победой латвийской сборной со счётом 4:3.
— В этой игре Леон не был заметен. Вы его намеренно прикрыли?
— Да, мы понимали, что он будет нас таранить, и сделали две тройки с Земгусом и Теодором в центре. Кстати в третьем периоде нас раскусили и уже к Леону добавили Штюцля, и перешли на игру в три смены. А мы взяли и сделали точно так же — перешли на игру в три смены. Это сработало, и парни сдержали обещание выдержать напор без четвёртой тройки, — передаёт слова Витолиньша корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.
