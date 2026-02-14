Скидки
Сборная Словакии радовалась поражению от Швеции на ОИ из-за гола на последней минуте

Комментарии

Хоккеисты сборной Словакии радовались после поражения от национальной команды Швеции (3:5) в матче мужского олимпийского турнира. За счёт позднего гола словаки с наибольшей долей вероятности выиграют группу В и напрямую выйдут в четвертьфинал.

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа B
14 февраля 2026, суббота. 14:10 МСК
Швеция
Окончен
5 : 3
Словакия
1:0 Эрикссон Эк (Кемпе) – 07:17 (sh)     1:1 Слафковски (Немец, Гернат) – 08:59     2:1 Кемпе (Далин, Рэймонд) – 27:06 (pp)     2:2 Гернат (Черешняк, Ружичка) – 29:48     3:2 Петтерссон (Форсберг, Хедман) – 34:29     4:2 Петтерссон (Рэймонд, Карлссон) – 47:57     5:2 Рэймонд (Зибанеджад, Карлссон) – 51:38     5:3 Дворски (Слафковски, Черешняк) – 59:21 (pp)    

На последней минуте встречи нападающий Далибор Дворски забросил третью шайбу в ворота шведов с передач Юрая Слафковски и Петера Черешняка. Таким образом, Дворски перевернул исход матча. После сирены игроки сборной Словакии не скрывали своей радости.

Фото: Кадр из трансляции Okko

О выходе словацкой сборной в 1/4 финала с первого места в группе точно станет известно после матча между Финляндией и Италией, который состоится сегодня, 14 февраля, и начнётся в 18:40 мск. Если финны потеряют очки в игре с итальянцами, то с первого места в четвертьфинал выйдут шведы.

