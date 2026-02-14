Сборная Словакии радовалась поражению от Швеции на ОИ из-за гола на последней минуте

Хоккеисты сборной Словакии радовались после поражения от национальной команды Швеции (3:5) в матче мужского олимпийского турнира. За счёт позднего гола словаки с наибольшей долей вероятности выиграют группу В и напрямую выйдут в четвертьфинал.
На последней минуте встречи нападающий Далибор Дворски забросил третью шайбу в ворота шведов с передач Юрая Слафковски и Петера Черешняка. Таким образом, Дворски перевернул исход матча. После сирены игроки сборной Словакии не скрывали своей радости.
Фото: Кадр из трансляции Okko
О выходе словацкой сборной в 1/4 финала с первого места в группе точно станет известно после матча между Финляндией и Италией, который состоится сегодня, 14 февраля, и начнётся в 18:40 мск. Если финны потеряют очки в игре с итальянцами, то с первого места в четвертьфинал выйдут шведы.
- 14 февраля 2026
