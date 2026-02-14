«Лада» — первая команда, потерявшая шансы на выход в плей-офф КХЛ
«Лада» стала первой командой, потерявшей шансы на выход в плей-офф Континентальной хоккейной лиги в текущем сезоне. В субботу, 14 февраля, тольяттинский клуб на выезде проиграл «Барысу» со счётом 3:5.
Фонбет Чемпионат КХЛ
14 февраля 2026, суббота. 15:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
5 : 3
Лада
Тольятти
0:1 Чивилёв – 01:23 (5x5) 1:1 Маккошен (Асетов, Панюков) – 05:39 (5x5) 2:1 Панюков – 12:48 (5x5) 3:1 Симонов (Омирбеков, Кайыржан) – 14:35 (5x4) 3:2 Лукин – 34:17 (5x5) 4:2 Уолш (Кайыржан) – 45:37 (5x5) 5:2 Томпсон (Уиллман, Масси) – 48:32 (4x5) 5:3 Граовац (Чивилёв, Коттон) – 49:51 (5x4)
После 57 матчей команда набрала 39 очков и уже не обгонит идущий восьмым в турнирной таблице Западной конференции СКА из Санкт-Петербурга, который имеет в своём активе 62 очка после 54 игр. Всего регулярном чемпионате команды проведут по 68 матчей.
«Барыс» занимает 10-е место на Востоке с 44 очками после 57 встреч. В следующем матче команда примет магнитогорский «Металлург» 17 февраля, а «Лада» в этот же день дома сыграет с московским ЦСКА.
