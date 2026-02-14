«Лада» — первая команда, потерявшая шансы на выход в плей-офф КХЛ

«Лада» стала первой командой, потерявшей шансы на выход в плей-офф Континентальной хоккейной лиги в текущем сезоне. В субботу, 14 февраля, тольяттинский клуб на выезде проиграл «Барысу» со счётом 3:5.

После 57 матчей команда набрала 39 очков и уже не обгонит идущий восьмым в турнирной таблице Западной конференции СКА из Санкт-Петербурга, который имеет в своём активе 62 очка после 54 игр. Всего регулярном чемпионате команды проведут по 68 матчей.

«Барыс» занимает 10-е место на Востоке с 44 очками после 57 встреч. В следующем матче команда примет магнитогорский «Металлург» 17 февраля, а «Лада» в этот же день дома сыграет с московским ЦСКА.