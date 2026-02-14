Скидки
Видеообзор матча мужского хоккейного турнира на ОИ-2026 Германия — Латвия

Видеообзор матча мужского хоккейного турнира на ОИ-2026 Германия — Латвия
Комментарии

Сегодня, 14 февраля, в Милане прошли очередные матчи мужского олимпийского турнира по хоккею. На стадионе «Ро Арена» встретились сборные Германии и Латвии. Победу со счётом 4:3 одержала латвийская команда. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором встречи.

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа C
14 февраля 2026, суббота. 14:10 МСК
Германия
Окончен
3 : 4
Латвия
1:0 Райхель (Кагун, Кельбле) – 02:06     1:1 Лочмелис (Гиргенсонс, Крастенбергс) – 15:48 (pp)     2:1 Кельбле (Тиффельс) – 16:56     2:2 Лочмелис (Балцерс, Балинскис) – 28:02 (pp)     2:3 Тралмакс (Гиргенсонс, Якс) – 48:32     2:4 Крастенбергс (Даугавиньш, Шмитс) – 51:37     3:4 Штюцле (Драйзайтль, Петерка) – 57:41    
Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko.
Источник видео

В составе Германии отличились Лукас Райхель, Лукас Кельбле и Тим Штюцле. За Латвию заброшенными шайбами отметились Данс Лочмелис (дважды), Эдуард Тралмакс и Ренарс Крастенбергс.

В следующем матче олимпийского хоккейного турнира у мужчин национальная команда Германии сыграет с США 15 февраля. Сборная Латвии в этот же день встретится с командой Дании.

Календарь мужского олимпийского турнира Олимпиады 2026
Турнирная таблица мужского олимпийского турнира Олимпиады 2026
Календарь соревнований на Олимпиаде 2026
