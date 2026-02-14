Видеообзор матча мужского хоккейного турнира на ОИ-2026 Германия — Латвия

Сегодня, 14 февраля, в Милане прошли очередные матчи мужского олимпийского турнира по хоккею. На стадионе «Ро Арена» встретились сборные Германии и Латвии. Победу со счётом 4:3 одержала латвийская команда. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором встречи.

Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko. Источник видео

В составе Германии отличились Лукас Райхель, Лукас Кельбле и Тим Штюцле. За Латвию заброшенными шайбами отметились Данс Лочмелис (дважды), Эдуард Тралмакс и Ренарс Крастенбергс.

В следующем матче олимпийского хоккейного турнира у мужчин национальная команда Германии сыграет с США 15 февраля. Сборная Латвии в этот же день встретится с командой Дании.