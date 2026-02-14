Скидки
Главный тренер «Лады» Десятков высказался о поражении от «Барыса»

Комментарии

Главный тренер «Лады» Павел Десятков прокомментировал поражение от «Барыса» (3:5) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 февраля 2026, суббота. 15:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
5 : 3
Лада
Тольятти
0:1 Чивилёв – 01:23 (5x5)     1:1 Маккошен (Асетов, Панюков) – 05:39 (5x5)     2:1 Панюков – 12:48 (5x5)     3:1 Симонов (Омирбеков, Кайыржан) – 14:35 (5x4)     3:2 Лукин – 34:17 (5x5)     4:2 Уолш (Кайыржан) – 45:37 (5x5)     5:2 Томпсон (Уиллман, Масси) – 48:32 (4x5)     5:3 Граовац (Чивилёв, Коттон) – 49:51 (5x4)    

— Соперник сегодня выглядел «свежее» ногами. Из-за чего много удалений. И, в принципе, эти удаления сломали нам всю игру.

— Чувствует ли ваша команда давление на данном этапе регулярного чемпионата, поскольку команды уже перестраиваются к плей-офф и на Востоке, и на Западе?
— Ваша команда чувствует давление? Ну вот и я не знаю, чувствует ли она давление. Мы просто выходим и играем. Готовимся к каждому сопернику, какие-то игры у нас получаются лучше, какие-то хуже. Сегодня, ещё раз повторюсь, у нас она не получилась.

— Вас больше беспокоит игра в обороне или реализация моментов вашей команды?
— У нас нет того, что нас не беспокоит. Нас беспокоит всё, — приводит слова Десяткова пресс-служба «Лады».

«Барыс» одержал победу над «Ладой», тольяттинцы потеряли шансы на выход в плей-офф КХЛ
