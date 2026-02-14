Главный тренер «Лады» Десятков высказался о поражении от «Барыса»

Главный тренер «Лады» Павел Десятков прокомментировал поражение от «Барыса» (3:5) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
— Соперник сегодня выглядел «свежее» ногами. Из-за чего много удалений. И, в принципе, эти удаления сломали нам всю игру.
— Чувствует ли ваша команда давление на данном этапе регулярного чемпионата, поскольку команды уже перестраиваются к плей-офф и на Востоке, и на Западе?
— Ваша команда чувствует давление? Ну вот и я не знаю, чувствует ли она давление. Мы просто выходим и играем. Готовимся к каждому сопернику, какие-то игры у нас получаются лучше, какие-то хуже. Сегодня, ещё раз повторюсь, у нас она не получилась.
— Вас больше беспокоит игра в обороне или реализация моментов вашей команды?
— У нас нет того, что нас не беспокоит. Нас беспокоит всё, — приводит слова Десяткова пресс-служба «Лады».
