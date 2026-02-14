Видеообзор матча мужского хоккейного турнира на ОИ-2026 Швеция — Словакия

Сегодня, 14 февраля, в Милане прошли очередные матчи мужского олимпийского турнира по хоккею. На стадионе «Арена Санта-Джулия» встретились сборные Швеции и Словакии. Победу со счётом 5:3 одержала шведская команда. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором встречи.

Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko. Источник видео

В составе сборной Швеции отличились Йоэль Эрикссон Эк, Адриан Кемпе, Элиас Петтерссон (дважды) и Лукас Рэймонд. За Словакию заброшенными шайбами отметились Юрай Слафковски, Мартин Гернат и Далибор Дворски.

Мужской хоккейный турнир в рамках Олимпийских игр — 2026 стартовал 11 февраля. На Олимпиаде впервые с 2014 года выступают хоккеисты НХЛ. Не принимают участия в Играх-2026 отстранённые международными федерациями сборные России по хоккею с шайбой (мужчины, женщины).