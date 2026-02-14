Скидки
Главный тренер «Барыса» Кравец оценил победу над «Ладой»

Комментарии

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец прокомментировал победу над «Ладой» (5:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 февраля 2026, суббота. 15:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
5 : 3
Лада
Тольятти
0:1 Чивилёв – 01:23 (5x5)     1:1 Маккошен (Асетов, Панюков) – 05:39 (5x5)     2:1 Панюков – 12:48 (5x5)     3:1 Симонов (Омирбеков, Кайыржан) – 14:35 (5x4)     3:2 Лукин – 34:17 (5x5)     4:2 Уолш (Кайыржан) – 45:37 (5x5)     5:2 Томпсон (Уиллман, Масси) – 48:32 (4x5)     5:3 Граовац (Чивилёв, Коттон) – 49:51 (5x4)    

— Можно с молодёжки начать? Сегодня был на игре, вчера по телевизору смотрел. Могу сказать, что тоже есть разница между игрой нашей молодёжной команды в начале сезона и сейчас. Я считаю, что ребята очень добавили, и отметил достаточно много игроков, которых можно привлекать, процесс идёт.

Про нашу игру — не очень уверенное начало. Понятно, что, может быть, вратарь давно не играл, естественно это. Молодцы, сразу среагировали, забили хорошие голы. Потом отличный второй период, а счёт в нём 0:1. Вот это, конечно, не очень приятно. Нужно забивать и нужно не делать вот таких грубых ошибок, которые допустили мы во втором периоде. Молодцы, что в третьем периоде смогли забить голы. Молодцы, поклон ребятам, которые играли в меньшинстве. Четыре минуты — это самые важные были минуты, нужно было выстоять. И вот эта самоотверженность, она, конечно, всегда радует. Есть у нас люди, которые за команду готовы свои зубы и всё остальное отдать. Это здорово.

— Андрея Шутова давно мы не видели, как вы оцениваете его форму?
— Он на выезде был вторым номером и сегодня. Форму можно оценить тогда, когда он будет играть. Мы вместе с тренерским штабом обговаривали этот вопрос. Впереди — чемпионат мира, мы, конечно, хотим, чтобы два вратаря казахстанской сборной были готовы. И у Шутова будут моменты, когда нужно будет сыграть.

— Мы видели, что клуб переподписал ряд казахстанских хоккеистов. Есть ли уже моменты по обсуждению продления иностранцев на следующий сезон?
— Чтобы обсуждать иностранцев, может, для начала нужно обсудить тренера? — приводит слова Кравца пресс-служба «Барыса».

