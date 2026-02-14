Главный тренер «Барыса» Кравец оценил победу над «Ладой»

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец прокомментировал победу над «Ладой» (5:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

— Можно с молодёжки начать? Сегодня был на игре, вчера по телевизору смотрел. Могу сказать, что тоже есть разница между игрой нашей молодёжной команды в начале сезона и сейчас. Я считаю, что ребята очень добавили, и отметил достаточно много игроков, которых можно привлекать, процесс идёт.

Про нашу игру — не очень уверенное начало. Понятно, что, может быть, вратарь давно не играл, естественно это. Молодцы, сразу среагировали, забили хорошие голы. Потом отличный второй период, а счёт в нём 0:1. Вот это, конечно, не очень приятно. Нужно забивать и нужно не делать вот таких грубых ошибок, которые допустили мы во втором периоде. Молодцы, что в третьем периоде смогли забить голы. Молодцы, поклон ребятам, которые играли в меньшинстве. Четыре минуты — это самые важные были минуты, нужно было выстоять. И вот эта самоотверженность, она, конечно, всегда радует. Есть у нас люди, которые за команду готовы свои зубы и всё остальное отдать. Это здорово.

— Андрея Шутова давно мы не видели, как вы оцениваете его форму?

— Он на выезде был вторым номером и сегодня. Форму можно оценить тогда, когда он будет играть. Мы вместе с тренерским штабом обговаривали этот вопрос. Впереди — чемпионат мира, мы, конечно, хотим, чтобы два вратаря казахстанской сборной были готовы. И у Шутова будут моменты, когда нужно будет сыграть.

— Мы видели, что клуб переподписал ряд казахстанских хоккеистов. Есть ли уже моменты по обсуждению продления иностранцев на следующий сезон?

— Чтобы обсуждать иностранцев, может, для начала нужно обсудить тренера? — приводит слова Кравца пресс-служба «Барыса».