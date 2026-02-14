Видео гола сборной Словакии на последней минуте. Он может вывести её в 1/4 финала ОИ
Нападающий сборной Словакии Далибор Дворски забросил третью шайбу в ворота национальной команды Швеции (3:5) в матче мужского олимпийского турнира. За счёт этого гола на последней минуте встречи словаки с наибольшей долей вероятности выиграют группу В и напрямую выйдут в четвертьфинал.
Олимпийские игры 2026 (м) . Группа B
14 февраля 2026, суббота. 14:10 МСК
Швеция
Окончен
5 : 3
Словакия
1:0 Эрикссон Эк (Кемпе) – 07:17 (sh) 1:1 Слафковски (Немец, Гернат) – 08:59 2:1 Кемпе (Далин, Рэймонд) – 27:06 (pp) 2:2 Гернат (Черешняк, Ружичка) – 29:48 3:2 Петтерссон (Форсберг, Хедман) – 34:29 4:2 Петтерссон (Рэймонд, Карлссон) – 47:57 5:2 Рэймонд (Зибанеджад, Карлссон) – 51:38 5:3 Дворски (Слафковски, Черешняк) – 59:21 (pp)
За 39 секунд до финальной сирены Дворски забросил третью шайбу с передач Юрая Слафковски и Петера Черешняка.
Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko.Источник видео
О выходе словацкой сборной в 1/4 финала с первого места в группе точно станет известно после матча между Финляндией и Италией, который проходит в эти минуты. Если финны потеряют очки в игре с итальянцами, то с первого места в четвертьфинал выйдут шведы.
