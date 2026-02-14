Видео гола сборной Словакии на последней минуте. Он может вывести её в 1/4 финала ОИ

Нападающий сборной Словакии Далибор Дворски забросил третью шайбу в ворота национальной команды Швеции (3:5) в матче мужского олимпийского турнира. За счёт этого гола на последней минуте встречи словаки с наибольшей долей вероятности выиграют группу В и напрямую выйдут в четвертьфинал.

За 39 секунд до финальной сирены Дворски забросил третью шайбу с передач Юрая Слафковски и Петера Черешняка.

Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko. Источник видео

О выходе словацкой сборной в 1/4 финала с первого места в группе точно станет известно после матча между Финляндией и Италией, который проходит в эти минуты. Если финны потеряют очки в игре с итальянцами, то с первого места в четвертьфинал выйдут шведы.