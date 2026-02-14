«Локомотив» одержал победу над «Сочи» в овертайме

Сегодня, 14 февраля, в Сочи на стадионе «Большой» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Сочи» принимал ярославский «Локомотив». Победу в овертайме одержали гости со счётом 2:1.
На 13-й минуте нападающий «Локомотива» Байрон Фрейз забил первый гол. На 23-й минуте форвард «Сочи» Даниил Сероух сравнял счёт и перевёл игру в овертайм. Победную шайбу на свой счёт записал нападающий ярославского клуба Артур Каюмов.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
«Сочи» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 54 матча, в которых набрал 40 очков, занимая 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Локомотив» с 79 очками после 57 встреч располагается на первой строчке Запада.
- 14 февраля 2026
-
20:04
-
19:44
-
19:20
-
19:12
-
18:54
-
18:42
-
18:24
-
18:16
-
18:08
-
17:50
-
17:40
-
17:34
-
17:18
-
17:06
-
16:51
-
16:31
-
16:14
-
15:50
-
15:40
-
15:33
-
15:24
-
15:06
-
15:03
-
14:52
-
14:35
-
14:30
-
14:13
-
13:51
-
13:34
-
13:13
-
12:52
-
12:34
-
12:20
-
12:03
-
11:44