Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сочи – Локомотив, результат матча 14 февраля 2026 года, счет 1:2 ОТ, КХЛ 2025/2026

«Локомотив» одержал победу над «Сочи» в овертайме
Комментарии

Сегодня, 14 февраля, в Сочи на стадионе «Большой» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Сочи» принимал ярославский «Локомотив». Победу в овертайме одержали гости со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 февраля 2026, суббота. 17:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
1 : 2
ОТ
Локомотив
Ярославль
0:1 Фрейз (Кирьянов, Паник) – 12:49 (5x5)     1:1 Сероух (Мачулин) – 22:09 (4x5)     1:2 Каюмов (А. Радулов, Рафиков) – 60:45 (3x3)    

На 13-й минуте нападающий «Локомотива» Байрон Фрейз забил первый гол. На 23-й минуте форвард «Сочи» Даниил Сероух сравнял счёт и перевёл игру в овертайм. Победную шайбу на свой счёт записал нападающий ярославского клуба Артур Каюмов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Сочи» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 54 матча, в которых набрал 40 очков, занимая 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Локомотив» с 79 очками после 57 встреч располагается на первой строчке Запада.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Локомотив» поздравил Герната с победой во встрече с командой Финляндии на Олимпиаде
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android