«Локомотив» одержал победу над «Сочи» в овертайме

Сегодня, 14 февраля, в Сочи на стадионе «Большой» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Сочи» принимал ярославский «Локомотив». Победу в овертайме одержали гости со счётом 2:1.

На 13-й минуте нападающий «Локомотива» Байрон Фрейз забил первый гол. На 23-й минуте форвард «Сочи» Даниил Сероух сравнял счёт и перевёл игру в овертайм. Победную шайбу на свой счёт записал нападающий ярославского клуба Артур Каюмов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Сочи» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 54 матча, в которых набрал 40 очков, занимая 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Локомотив» с 79 очками после 57 встреч располагается на первой строчке Запада.