Главный тренер «Барыса» Кравец поздравил Шайдорова с победой на Олимпиаде-2026

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец поздравил победителя Олимпийских игр – 2026 казахстанского фигуриста Михаила Шайдорова с завоеванием золотой медали соревнований и ответил, возможно ли пригласить фигуриста ассистентом или тренером по катанию для команды.

— Ещё раз хочу поздравить всех с золотой медалью Олимпиады, это вообще супер. Вот так надо стремиться всем спортсменам к таким результатам. Отдавать всё, что есть, а даже, может быть, и больше для того, чтобы добиваться результата такого высокого.

— Понятно, что это фантазия такая, но насколько есть возможность пригласить олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова, может быть, ассистентом или тренером по катанию для команды, например, на летний период?
— Вот вы только подумали, а я уже это сделал. Сегодня перед игрой я Кайыржану сказал: подойди к Михаилу и займись, он тебе поможет в катании, — приводит слова Кравца пресс-служба «Барыса».

