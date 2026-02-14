Скидки
Макдэвид высказался о своём звене с Маккинноном и Селебрини в матче ОИ со Швейцарией

Комментарии

Нападающий сборной Канады Коннор Макдэвид высказался о своей тройке с форвардами Натаном Маккинноном и Маклином Селебрини, которая образовалась по ходу матча со Швейцарией (5:1) на хоккейном турнире Олимпиады-2026.

«Три действительно хороших игрока. Очевидно, что Нэйт – один из лучших игроков мира. Его хоккейное мышление находится на высоком уровне, он играет на очень высокой скорости. Мы с Маком тоже так можем. Нам удалось организовать парочку шайб, очень приятно быть частью этого», – приводит слова Макдэвида официальный сайт НХЛ.

Мужской хоккейный турнир в рамках Олимпийских игр — 2026 стартовал 11 февраля. На Олимпиаде впервые с 2014 года выступают хоккеисты НХЛ.

Календарь соревнований на Олимпиаде 2026
