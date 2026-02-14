Сборная Финляндии разгромила Италию на ОИ-2026, забросив 11 безответных шайб

Сегодня, 14 февраля, в Милане продолжается мужской олимпийский турнир по хоккею. На стадионе «Арена Санта-Джулия» встретились сборные Финляндии и Италии. Победу со счётом 11:0 одержала финская команда.
В составе Финляндии заброшенными шайбами отметились Себастьян Ахо (дважды), Микаэль Гранлунд (дважды), Каапо Какко (дважды), Йоэль Кивиранта (дважды), Миро Хейсканен, Арттури Лехконен и Йоэль Армиа.
Финская сборная заняла второе место в группе В с шестью очками. Команда Италии расположилась на последней строчке, не набрав очков.
Мужской хоккейный турнир в рамках Олимпийских игр — 2026 стартовал 11 февраля. На Олимпиаде впервые с 2014 года выступают хоккеисты НХЛ. Не принимают участия в Играх-2026 отстранённые международными федерациями сборные России по хоккею с шайбой (мужчины, женщины).
- 14 февраля 2026
