Женская сборная Канады победила Германию в 1/4 финала олимпийского хоккейного турнира

Сегодня, 14 февраля, в Милане продолжается женский олимпийский турнир по хоккею. В матче 1/4 финала на стадионе «Ро Арена» встретились сборные Канады и Германии. Победу со счётом 5:1 одержала канадская команда.

В составе Канады заброшенными шайбами отметились Брианна Дженнер, Клэр Томпсон, Сара Филье, Блэйр Тёрнбулл и Мари-Филип Пулен. Единственную шайбу сборной Германии на свой счёт записала Франциска Фельдмайер.

Таким образом, канадская команда вышла в полуфинал турнира, где встретится с победителем пары Финляндия — Швейцария. Встреча между командами состоится сегодня, 14 февраля, и начнётся в 23:10 мск.