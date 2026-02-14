Скидки
Канада — Германия, результат матча 14 февраля 2026 года, счет 5:1, хоккей, женщины на Олимпиаде 2026 в Милане

Женская сборная Канады победила Германию в 1/4 финала олимпийского хоккейного турнира
Сегодня, 14 февраля, в Милане продолжается женский олимпийский турнир по хоккею. В матче 1/4 финала на стадионе «Ро Арена» встретились сборные Канады и Германии. Победу со счётом 5:1 одержала канадская команда.

Олимпийские игры 2026 (ж) . 1/4 финала
14 февраля 2026, суббота. 18:40 МСК
Канада
Окончен
5 : 1
Германия
1:0 Дженнер (Мальте, Жак) – 01:40     2:0 Томпсон (О'Нилл) – 16:41     3:0 Филье – 37:30 (pp)     4:0 Тёрнбулл (Кларк) – 40:38     4:1 Фельдмайер – 48:42 (sh)     5:1 Пулен (Филье, Уоттс) – 55:30 (pp)    

В составе Канады заброшенными шайбами отметились Брианна Дженнер, Клэр Томпсон, Сара Филье, Блэйр Тёрнбулл и Мари-Филип Пулен. Единственную шайбу сборной Германии на свой счёт записала Франциска Фельдмайер.

Таким образом, канадская команда вышла в полуфинал турнира, где встретится с победителем пары Финляндия — Швейцария. Встреча между командами состоится сегодня, 14 февраля, и начнётся в 23:10 мск.

Материалы по теме
Долой стереотипы! Вам точно стоит дать шанс женскому хоккею на Олимпиаде
