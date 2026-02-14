Скидки
Панин подарил Киркорову джерси «Салавата» с первым номером во время концерта в Уфе

Панин подарил Киркорову джерси «Салавата» с первым номером во время концерта в Уфе
Комментарии

Капитан и защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин посетил концерт Филиппа Киркорова в Уфе и вручил певцу подарок от хоккейного клуба. Мероприятие проходило на «Уфа-Арене», хоккеист подарил артисту игровое джерси команды с первым номером и фамилией певца.

«Филипп, от нашего клуба у нас есть для вас подарок с нашей символикой. У вас, кстати, самая красивая майка», — сказал Панин со сцены, соответствующее видео опубликовала пресс-служба «Салавата Юлаева».

Позже защитник выложил в своём телеграм-канале фото с Киркоровым, процитировав строчку из песни музыканта.

Фото: Из личного архива Панина

Фото: Из личного архива Панина

«Если хочешь идти — иди, если хочешь забыть — забудь». Сделали ещё одно звёздное подписание. Филипп Бедросович нам точно поможет!» — написал Панин.

