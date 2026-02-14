Скидки
Сборная Словакии вышла в 1/4 финала на Олимпиаде-2026, выиграв группу В

Сборная Словакии вышла в 1/4 финала на Олимпиаде-2026, выиграв группу В
Комментарии

Сборная Словакии заняла первое место в группе В и квалифицировалась в 1/4 финала олимпийского хоккейного турнира, несмотря на поражение от Швеции (3:5) в 3-м туре. Словаки набрали шесть очков.

Столько же заработала Финляндия, которая расположилась на втором месте. Финны могут выйти в четвертьфинал, если станут лучшими из числа сборных, занявших вторые строчки в группах. Швеция завершила групповой турнир на третьем месте, также набрав шесть очков. Шведы сыграют в квалификационном раунде плей-офф.

Там же выступит Италия, которая осталась на четвёртой строчке. Хозяева турнира проиграли все три матча группового этапа.

Напомним, в составе сборной Словакии выступают три игрока КХЛ: защитник «Локомотива» Мартин Гернат, нападающий «Спартака» Адам Ружичка и форвард «Северстали» Адам Лишка.

