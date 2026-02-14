11 шайб Финляндии — в видеообзоре матча со сборной Италии на Олимпиаде-2026

Сегодня, 14 февраля, в Милане прошли очередные матчи мужского олимпийского турнира по хоккею. На стадионе «Арена Санта-Джулия» встретились сборные Финляндии и Италии. Победу со счётом 11:0 одержала финская команда. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором встречи.

В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Себастьян Ахо (две), Микаэль Гранлунд (две), Каапо Какко (две), Йоэль Кивиранта (две), Миро Хейсканен, Арттури Лехконен и Йоэль Армиа.

Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko. Источник видео

Мужской хоккейный турнир в рамках Олимпийских игр — 2026 стартовал 11 февраля. На Олимпиаде впервые с 2014 года выступают хоккеисты НХЛ. Не принимают участия в Играх-2026 отстранённые международными федерациями сборные России по хоккею с шайбой (мужчины, женщины).