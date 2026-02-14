11 шайб Финляндии — в видеообзоре матча со сборной Италии на Олимпиаде-2026
Сегодня, 14 февраля, в Милане прошли очередные матчи мужского олимпийского турнира по хоккею. На стадионе «Арена Санта-Джулия» встретились сборные Финляндии и Италии. Победу со счётом 11:0 одержала финская команда. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором встречи.
Олимпийские игры 2026 (м) . Группа B
14 февраля 2026, суббота. 18:40 МСК
Финляндия
Окончен
11 : 0
Италия
1:0 Ахо (Рантанен, Лехконен) – 06:49 2:0 Гранлунд (Рантанен, Хейсканен) – 09:31 (pp) 3:0 Какко (Миккола, Ристолайнен) – 10:18 4:0 Кивиранта (Миккола, Ристолайнен) – 24:04 5:0 Какко (Луостаринен) – 27:39 6:0 Гранлунд (Какко, Луостаринен) – 37:36 7:0 Хейсканен (Рантанен) – 41:01 (pp) 8:0 Лехконен (Терявяйнен) – 41:34 9:0 Ахо (Лехконен, Йокихарью) – 43:43 10:0 Армиа (Хаула) – 53:26 11:0 Кивиранта (Армиа, Хаула) – 57:13
В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Себастьян Ахо (две), Микаэль Гранлунд (две), Каапо Какко (две), Йоэль Кивиранта (две), Миро Хейсканен, Арттури Лехконен и Йоэль Армиа.
Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko.Источник видео
Мужской хоккейный турнир в рамках Олимпийских игр — 2026 стартовал 11 февраля. На Олимпиаде впервые с 2014 года выступают хоккеисты НХЛ. Не принимают участия в Играх-2026 отстранённые международными федерациями сборные России по хоккею с шайбой (мужчины, женщины).
