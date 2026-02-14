Финляндия установила рекорд по числу бросков на Олимпиаде в матчах с участием игроков НХЛ

Сборная Финляндии нанесла 62 броска в створ ворот команды Италии (11:0) на Олимпийских играх – 2026. Это рекордный показатель для одной команды на зимних Олимпийских играх в матчах, проходивших с участием игроков НХЛ. Финны побили рекорд шведской сборной, которая нанесла 60 бросков также по воротам итальянской команды в стартовом матче ОИ-2026.

В составе Финляндии шайбы забросили Себастьян Ахо (две), Микаэль Гранлунд (две), Каапо Какко (две), Йоэль Кивиранта (две), Миро Хейсканен, Арттури Лехконен и Йоэль Армиа. Вратарь финской команды Юусе Сарос отразил все 15 бросков по своим воротам и оформил шат-аут.

По итогам трёх туров финны, шведы и словаки набрали по шесть очков в группе В. Словаки за счёт разницы шайб в очных матчах стали первыми и напрямую квалифицировались в четвертьфинал. Финны стали вторыми и сохраняют шансы попасть сразу в 1/4 финала как лучшая команда из занявших вторые места.