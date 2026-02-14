Скидки
Финляндия установила рекорд по числу бросков на Олимпиаде в матчах с участием игроков НХЛ

Комментарии

Сборная Финляндии нанесла 62 броска в створ ворот команды Италии (11:0) на Олимпийских играх – 2026. Это рекордный показатель для одной команды на зимних Олимпийских играх в матчах, проходивших с участием игроков НХЛ. Финны побили рекорд шведской сборной, которая нанесла 60 бросков также по воротам итальянской команды в стартовом матче ОИ-2026.

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа B
14 февраля 2026, суббота. 18:40 МСК
Финляндия
Окончен
11 : 0
Италия
1:0 Ахо (Рантанен, Лехконен) – 06:49     2:0 Гранлунд (Рантанен, Хейсканен) – 09:31 (pp)     3:0 Какко (Миккола, Ристолайнен) – 10:18     4:0 Кивиранта (Миккола, Ристолайнен) – 24:04     5:0 Какко (Луостаринен) – 27:39     6:0 Гранлунд (Какко, Луостаринен) – 37:36     7:0 Хейсканен (Рантанен) – 41:01 (pp)     8:0 Лехконен (Терявяйнен) – 41:34     9:0 Ахо (Лехконен, Йокихарью) – 43:43     10:0 Армиа (Хаула) – 53:26     11:0 Кивиранта (Армиа, Хаула) – 57:13    

В составе Финляндии шайбы забросили Себастьян Ахо (две), Микаэль Гранлунд (две), Каапо Какко (две), Йоэль Кивиранта (две), Миро Хейсканен, Арттури Лехконен и Йоэль Армиа. Вратарь финской команды Юусе Сарос отразил все 15 бросков по своим воротам и оформил шат-аут.

По итогам трёх туров финны, шведы и словаки набрали по шесть очков в группе В. Словаки за счёт разницы шайб в очных матчах стали первыми и напрямую квалифицировались в четвертьфинал. Финны стали вторыми и сохраняют шансы попасть сразу в 1/4 финала как лучшая команда из занявших вторые места.

