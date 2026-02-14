Главный тренер «Локомотива» Хартли: будем делать всё, чтобы прийти к чемпионству снова

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал победу над «Сочи» (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
«Тяжёлая победа на выезде. Важные два очка для нас. Мельничук провёл хорошую игру, сделал классные сейвы, Каюмов в свой день рождения забил победный гол. Овертайм? В овертайме важно владеть шайбой, мы смогли это сделать. Вошли в зону, после чего Каюмов проявил мастерство, реализовал момент.
Шансы на чемпионство? Это челлендж для нас. Мы приняли этот вызов. КХЛ – сильная лига, много хороших соперников. Мы в хорошей позиции, будем делать всё, чтобы прийти к чемпионству снова. Как наказываю игроков? Мы не наказываем игроков, мы их учим. Важно вынести уроки из поражений, нужно учиться всё время. Каждый должен играть на команду, правильно подходить к матчам и отдаваться игре», — приводит слова Хартли сайт КХЛ.
- 14 февраля 2026
