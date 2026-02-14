Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Локомотива» Хартли: будем делать всё, чтобы прийти к чемпионству снова

Главный тренер «Локомотива» Хартли: будем делать всё, чтобы прийти к чемпионству снова
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал победу над «Сочи» (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 февраля 2026, суббота. 17:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
1 : 2
ОТ
Локомотив
Ярославль
0:1 Фрейз (Кирьянов, Паник) – 12:49 (5x5)     1:1 Сероух (Мачулин) – 22:09 (4x5)     1:2 Каюмов (А. Радулов, Рафиков) – 60:45 (3x3)    

«Тяжёлая победа на выезде. Важные два очка для нас. Мельничук провёл хорошую игру, сделал классные сейвы, Каюмов в свой день рождения забил победный гол. Овертайм? В овертайме важно владеть шайбой, мы смогли это сделать. Вошли в зону, после чего Каюмов проявил мастерство, реализовал момент.

Шансы на чемпионство? Это челлендж для нас. Мы приняли этот вызов. КХЛ – сильная лига, много хороших соперников. Мы в хорошей позиции, будем делать всё, чтобы прийти к чемпионству снова. Как наказываю игроков? Мы не наказываем игроков, мы их учим. Важно вынести уроки из поражений, нужно учиться всё время. Каждый должен играть на команду, правильно подходить к матчам и отдаваться игре», — приводит слова Хартли сайт КХЛ.

Материалы по теме
Видео
«Локомотив» одержал победу над «Сочи» в овертайме
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android