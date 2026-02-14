Скидки
Главный тренер «Сочи» Михайлов прокомментировал поражение от «Локомотива»

Комментарии

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов высказался о поражении от ярославского «Локомотива» в овертайме со счётом 1:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 февраля 2026, суббота. 17:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
1 : 2
ОТ
Локомотив
Ярославль
0:1 Фрейз (Кирьянов, Паник) – 12:49 (5x5)     1:1 Сероух (Мачулин) – 22:09 (4x5)     1:2 Каюмов (А. Радулов, Рафиков) – 60:45 (3x3)    

«Хорошая игра, встречались с одним из лидеров. «Локомотив» – системная и мощная команда. Но не важно, кто напротив, а кто – рядом. Мы могли выиграть, имели шансы, но и соперник тоже. У нас были моменты, чтобы увеличить счёт и добиться немного иного результата, но как есть, так есть. По самоотдаче и выполнению игрового задания – мы довольны. В современном хоккее скорость решает всё. Нужна быстрота принятия решений, мы говорим об этом ребятам. Это нарабатывается на тренировках.

Голы в меньшинстве Сероуха? Мы по 50 минут отрабатываем голы в меньшинстве. Шучу. Его шайбы – это следствие правильных действий. Меньшинство – такая же игровая ситуация, поэтому нужно правильно выполнять задание. От этого появляются моменты», — приводит слова Михайлова сайт КХЛ.

Видео
«Локомотив» одержал победу над «Сочи» в овертайме
