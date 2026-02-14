Главный тренер «Сочи» Михайлов прокомментировал поражение от «Локомотива»

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов высказался о поражении от ярославского «Локомотива» в овертайме со счётом 1:2.
«Хорошая игра, встречались с одним из лидеров. «Локомотив» – системная и мощная команда. Но не важно, кто напротив, а кто – рядом. Мы могли выиграть, имели шансы, но и соперник тоже. У нас были моменты, чтобы увеличить счёт и добиться немного иного результата, но как есть, так есть. По самоотдаче и выполнению игрового задания – мы довольны. В современном хоккее скорость решает всё. Нужна быстрота принятия решений, мы говорим об этом ребятам. Это нарабатывается на тренировках.
Голы в меньшинстве Сероуха? Мы по 50 минут отрабатываем голы в меньшинстве. Шучу. Его шайбы – это следствие правильных действий. Меньшинство – такая же игровая ситуация, поэтому нужно правильно выполнять задание. От этого появляются моменты», — приводит слова Михайлова сайт КХЛ.
- 14 февраля 2026
