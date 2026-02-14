Вратарь сборной США Свейман пропустил гол от красной линии в матче с Данией
Поделиться
Вратарь сборной США Джереми Свейман пропустил шайбу от красной линии в матче мужского олимпийского турнира по хоккею с национальной командой Дании. Встреча проходит в эти минуты, идёт первый период, счёт — 2:1 в пользу датской сборной.
Олимпийские игры 2026 (м) . Группа C
14 февраля 2026, суббота. 23:10 МСК
США
Перерыв
4 : 3
Дания
0:1 Олесен (Мёльгор) – 01:40 1:1 Болди (Хьюз, Славин) – 03:35 1:2 Йенсен (Сетков) – 11:16 2:2 Ткачук (Айкел) – 29:26 3:2 Айкел (Ткачук) – 30:23 4:2 Ханифин (Трочек, Фэйбер) – 37:23 4:3 Бруггиссер (Элерс, Труэ) – 39:57
На 12-й минуте защитник Николас Йенсен с передачи Мальте Сеткова, находясь на красной линии, запустил шайбу в сторону ворот сборной США, после чего она попала в сетку.
Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko.Источник видео
Мужской хоккейный турнир в рамках Олимпийских игр — 2026 стартовал 11 февраля. На Олимпиаде впервые с 2014 года выступают хоккеисты НХЛ. Не принимают участия в Играх-2026 отстранённые международными федерациями сборные России по хоккею с шайбой (мужчины, женщины).
Материалы по теме
Комментарии
- 14 февраля 2026
-
23:58
-
23:50
-
23:46
-
23:28
-
23:12
-
22:52
-
22:32
-
22:14
-
21:56
-
21:48
-
21:26
-
21:05
-
20:27
-
20:04
-
19:44
-
19:20
-
19:12
-
18:54
-
18:42
-
18:24
-
18:16
-
18:08
-
17:50
-
17:40
-
17:34
-
17:18
-
17:06
-
16:51
-
16:31
-
16:14
-
15:50
-
15:40
-
15:33
-
15:24
-
15:06