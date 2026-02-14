Вратарь сборной США Свейман пропустил гол от красной линии в матче с Данией

Вратарь сборной США Джереми Свейман пропустил шайбу от красной линии в матче мужского олимпийского турнира по хоккею с национальной командой Дании. Встреча проходит в эти минуты, идёт первый период, счёт — 2:1 в пользу датской сборной.

На 12-й минуте защитник Николас Йенсен с передачи Мальте Сеткова, находясь на красной линии, запустил шайбу в сторону ворот сборной США, после чего она попала в сетку.

Мужской хоккейный турнир в рамках Олимпийских игр — 2026 стартовал 11 февраля. На Олимпиаде впервые с 2014 года выступают хоккеисты НХЛ. Не принимают участия в Играх-2026 отстранённые международными федерациями сборные России по хоккею с шайбой (мужчины, женщины).