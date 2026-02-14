Скидки
Вратарь сборной США Свейман пропустил гол от красной линии в матче с Данией

Вратарь сборной США Джереми Свейман пропустил шайбу от красной линии в матче мужского олимпийского турнира по хоккею с национальной командой Дании. Встреча проходит в эти минуты, идёт первый период, счёт — 2:1 в пользу датской сборной.

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа C
14 февраля 2026, суббота. 23:10 МСК
США
Перерыв
4 : 3
Дания
0:1 Олесен (Мёльгор) – 01:40     1:1 Болди (Хьюз, Славин) – 03:35     1:2 Йенсен (Сетков) – 11:16     2:2 Ткачук (Айкел) – 29:26     3:2 Айкел (Ткачук) – 30:23     4:2 Ханифин (Трочек, Фэйбер) – 37:23     4:3 Бруггиссер (Элерс, Труэ) – 39:57    

На 12-й минуте защитник Николас Йенсен с передачи Мальте Сеткова, находясь на красной линии, запустил шайбу в сторону ворот сборной США, после чего она попала в сетку.

Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko.
Мужской хоккейный турнир в рамках Олимпийских игр — 2026 стартовал 11 февраля. На Олимпиаде впервые с 2014 года выступают хоккеисты НХЛ. Не принимают участия в Играх-2026 отстранённые международными федерациями сборные России по хоккею с шайбой (мужчины, женщины).

Календарь соревнований на Олимпиаде 2026
