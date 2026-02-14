Результаты матчей ВХЛ на 14 февраля 2026 года

Сегодня, 14 февраля, состоялись четыре матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 14 февраля 2026 года:

«Югра – «Ростов» — 4:0;

«Динамо-Алтай» – «Омские Крылья» — 5:3;

«Рубин» – ХК «Тамбов» — 2:1;

АКМ – «Ижсталь» — 2:7.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 87 очков в 52 матчах. Второе место занимает «Югра» с 84 очками после 51 встречи. Тройку замыкает «Нефтяник» (79 очков в 51 матче).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.