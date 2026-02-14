Результаты матчей МХЛ на 14 февраля 2026 года

Сегодня, 14 февраля, состоялись семь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 14 февраля 2026 года:

«Кузнецкие Медведи» – «Толпар» — 3:4 Б;

«Снежные Барсы» – «Ладья» — 3:4;

«Омские Ястребы» – «Стальные Лисы» — 2:3 Б;

«Сибирские Снайперы» – «Красноярские Рыси» — 4:1;

«СКА-1946» – «Сахалинские Акулы» — 3:4 ОТ;

ХК «Капитан» – Академия СКА — 2:3;

МХК «Динамо» СПб – «Амурские Тигры» — 6:1.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 86 очками после 49 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 72 очка после 51 матча.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.