США – Дания, результат матча 14 февраля 2026 года, счёт 6:3, хоккей, мужчины на Олимпиаде 2026 в Милане

Сборная США по хоккею обыграла Данию на Олимпиаде-2026
Комментарии

Завершился хоккейный матч среди мужских национальных команд на ОИ-2026, в котором сборная США встречалась с Данией. Встреча прошла в Милане на стадионе «Арена Санта-Джулия» и закончилась победой американцев со счётом 6:3.

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа C
14 февраля 2026, суббота. 23:10 МСК
США
Окончен
6 : 3
Дания
0:1 Олесен (Мёльгор) – 01:40     1:1 Болди (Хьюз, Славин) – 03:35     1:2 Йенсен (Сетков) – 11:16     2:2 Ткачук (Айкел) – 29:26     3:2 Айкел (Ткачук) – 30:23     4:2 Ханифин (Трочек, Фэйбер) – 37:23     4:3 Бруггиссер (Элерс, Труэ) – 39:57     5:3 Гюнцель (Мэттьюс) – 47:24     6:3 Хьюз (Нельсон) – 54:27    

В составе США Мэтт Болди, Брэди Ткачук, Джек Айкел, Ноа Ханифин, Джейк Гюнцель и Джек Хьюз.

За датчан отличились Ник Олесен, Николас Йенсен, Филлип Бруггиссер.

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх 2026 года в Италии проходит с 11 по 22 февраля. Впервые за 12 лет на Олимпийских играх выступают представители НХЛ.

Напомним, действующим олимпийским чемпионом по хоккею является сборная Финляндии, которая в 2022 году в финальном матче обыграла российскую сборную со счётом 2:1.

Календарь мужского олимпийского турнира Олимпиады 2026
Турнирная таблица мужского олимпийского турнира Олимпиады 2026
