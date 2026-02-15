Хоккей, Олимпиада-2026 в Милане, мужчины — результаты дня на 14 февраля 2026 года

14 февраля в Милане прошли матчи мужского олимпийского турнира по хоккею. Всего состоялось четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Олимпиады по хоккею.

Результаты матчей Олимпиады по хоккею среди мужчин на 14 февраля 2026 года.

Швеция – Словакия – 5:3

Германия – Латвия – 3:4

Финляндия – Италия – 11:0

США – Дания – 6:3

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх пройдёт с 11 по 22 февраля. Сборная Канады сыграет в группе А с Чехией, Швейцарией и Францией. Сборная Швеции сыграет в группе В с Финляндией, Словакией и Италией. Действующим олимпийским чемпионом по хоккею является сборная Финляндии