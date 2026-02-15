Хоккей, Олимпиада-2026 в Милане, женщины — результаты дня на 14 февраля 2026 года

14 февраля в Милане прошли игры женского олимпийского турнира по хоккею. В этот день состоялось две встречи 1/4 финала турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Олимпиады по хоккею среди женщин на 14 февраля 2026 года

Канада – Германия – 5:1

Финляндия – Швейцария – 0:1

Напомним, в двух других парах 1/4 финала олимпийского турнира по хоккею Швеция обыграла Чехию со счётом 2:0, США – Италию со счётом 6:0.

Финал олимпийского женского хоккейного турнира и матч за третье место пройдут 19 февраля. Напомним, Олимпийские игры 2026 года в Италии завершатся 22 февраля.