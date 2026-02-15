Скидки
Определились полуфинальные пары в олимпийском хоккейном турнире у женщин

Определились все полуфиналисты женского олимпийского турнира по хоккею. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полуфинальными парами турнира.

Четвертьфинальные пары Олимпиады по хоккею среди женщин:

США – Швеция
Канада – Швейцария

Матчи пройдут 16 февраля.

На стадии четвертьфинала сборная США обыграла Италию со счётом 6:0, Швеция одержала победу в матче с Чехией, сборная Канады оказалась сильнее Германии (5:1) а Швейцария выбила из турнира национальную команду Финляндии (1:0).

Финал олимпийского женского хоккейного турнира и матч за третье место пройдёт 19 февраля. Напомним, Олимпийские игры 2026 года в Италии завершатся 22 февраля.

Таблица женского хоккейного турнира Олимпиады-2026
Календарь соревнований на Олимпиаде-2026
