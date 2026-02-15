Остон Мэттьюс, Олимпиада-2026: статистика в матче США — Дания, очки, голы, передачи

Американский нападающий клуба НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс принял участие в матче с Данией (6:3) на Олимпиаде-2026.

В матче с Данией Мэттьюс записал в свой актив одну результативную передачу. Он провёл на площадке 17 минут 53 секунды, сделал три броска в створ и завершил игру с коэффициентом полезности «+1».

В следующем матче на Олимпиаде-2026 сборная США встретится с национальной командой Германии. Матч состоится 15 февраля, начало – 23:10 мск. Дания, в свою очередь, в этот же день сыграет с национальной командой Латвии, начало – 21:10 мск.

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля. Впервые за последние 12 лет в соревнованиях принимают участие игроки НХЛ.