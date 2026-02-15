Скидки
Сборная США в матче с Данией повторила олимпийский камбэк 2002 года против Беларуси

Комментарии

Сборная США одержала вторую волевую победу на Олимпийских играх с участием игроков НХЛ — после матча 18 февраля 2002 года против сборной Беларуси, когда американцы уступали по ходу встречи, но выиграли со счётом 8:1, сообщает официальный сайт НХЛ.

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа C
14 февраля 2026, суббота. 23:10 МСК
США
Окончен
6 : 3
Дания
0:1 Олесен (Мёльгор) – 01:40     1:1 Болди (Хьюз, Славин) – 03:35     1:2 Йенсен (Сетков) – 11:16     2:2 Ткачук (Айкел) – 29:26     3:2 Айкел (Ткачук) – 30:23     4:2 Ханифин (Трочек, Фэйбер) – 37:23     4:3 Бруггиссер (Элерс, Труэ) – 39:57     5:3 Гюнцель (Мэттьюс) – 47:24     6:3 Хьюз (Нельсон) – 54:27    

На ОИ-2026 сборная США обыграла национальную команду Дании. По ходу матча американцы уступали со счётом 1:2, но в итоге одержала победу со счётом 6:3.

В следующем матче на Олимпиаде-2026 сборная США встретится с национальной командой Германии. Матч состоится 15 февраля, начало – 23:10 мск. Дания, в свою очередь, в этот же день сыграет с национальной командой Латвии, начало – 21:10 мск.

