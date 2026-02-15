Сборная США в матче с Данией повторила олимпийский камбэк 2002 года против Беларуси

Сборная США одержала вторую волевую победу на Олимпийских играх с участием игроков НХЛ — после матча 18 февраля 2002 года против сборной Беларуси, когда американцы уступали по ходу встречи, но выиграли со счётом 8:1, сообщает официальный сайт НХЛ.

На ОИ-2026 сборная США обыграла национальную команду Дании. По ходу матча американцы уступали со счётом 1:2, но в итоге одержала победу со счётом 6:3.

В следующем матче на Олимпиаде-2026 сборная США встретится с национальной командой Германии. Матч состоится 15 февраля, начало – 23:10 мск. Дания, в свою очередь, в этот же день сыграет с национальной командой Латвии, начало – 21:10 мск.