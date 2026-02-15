Расписание матчей МХЛ на 15 февраля 2026 года

Сегодня, 15 февраля, пройдут пять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 15 февраля 2026 года (время московское):

11:00. «Мамонты Югры» – «Ирбис»;

13:00. МХК «Молот» – «Крылья Советов»;

13:00. «Локо-76» – «Тюменский Легион»;

17:00. «АКМ Новомосковск» – МХК «Спартак MAX»;

17:00. «Красная Машина-Юниор» – МХК «Атлант».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 86 очками после 49 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 72 очка после 51 матча.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.