Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Расписание матчей МХЛ на 15 февраля 2026 года

Расписание матчей МХЛ на 15 февраля 2026 года
Комментарии

Сегодня, 15 февраля, пройдут пять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 15 февраля 2026 года (время московское):

11:00. «Мамонты Югры» – «Ирбис»;
13:00. МХК «Молот» – «Крылья Советов»;
13:00. «Локо-76» – «Тюменский Легион»;
17:00. «АКМ Новомосковск» – МХК «Спартак MAX»;
17:00. «Красная Машина-Юниор» – МХК «Атлант».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 86 очками после 49 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 72 очка после 51 матча.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.

Календарь МХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица МХЛ сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android