Расписание матчей ВХЛ на 15 февраля 2026 года

Сегодня, 15 февраля, пройдут четыре матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 15 февраля 2026 года (время — московское):

13:00. «Звезда» – ХК «Норильск»;

13:00. «Барс» – «Челмет»;

14:00. «Олимпия» – «Челны»;

16:00. ЦСК ВВС – «Горняк-УГМК».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 87 очков в 52 матчах. Второе место занимает «Югра» с 84 очками после 51 встречи. Тройку замыкает «Нефтяник» (79 очков в 51 матче).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.