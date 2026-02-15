Скидки
Расписание матчей КХЛ на 15 февраля 2026 года

Расписание матчей КХЛ на 15 февраля 2026 года
Комментарии

Сегодня, 15 февраля, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 15 февраля 2026 года (время московское):

14:00. «Авангард» – «Трактор»;
14:30. «Автомобилист» – «Металлург» Мг;
17:00. «Шанхайские Драконы» – ЦСКА;
17:00. «Спартак» – «Динамо» Мн;
17:00. «Северсталь» – «Нефтехимик»;
17:00. «Торпедо» – «Динамо» М.

Матч «Авангард» — «Трактор» 15 февраля можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 79 очками после 57 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 87 очков после 53 игр.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.

