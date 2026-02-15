Расписание матчей КХЛ на 15 февраля 2026 года

Сегодня, 15 февраля, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 15 февраля 2026 года (время московское):

14:00. «Авангард» – «Трактор»;

14:30. «Автомобилист» – «Металлург» Мг;

17:00. «Шанхайские Драконы» – ЦСКА;

17:00. «Спартак» – «Динамо» Мн;

17:00. «Северсталь» – «Нефтехимик»;

17:00. «Торпедо» – «Динамо» М.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 79 очками после 57 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 87 очков после 53 игр.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.