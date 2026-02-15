Скидки
Салливан — о Брэди Ткачуке: ему не отдают должное за его интеллект как хоккеиста

Салливан — о Брэди Ткачуке: ему не отдают должное за его интеллект как хоккеиста
Главный тренер сборной США Майк Салливан высказался о влиянии нападающего Брэди Ткачука на команду после матча мужского олимпийского турнира по хоккею со сборной Дании (6:3). Форвард отметился заброшенной шайбой в этой встрече.

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа C
14 февраля 2026, суббота. 23:10 МСК
США
Окончен
6 : 3
Дания
0:1 Олесен (Мёльгор) – 01:40     1:1 Болди (Хьюз, Славин) – 03:35     1:2 Йенсен (Сетков) – 11:16     2:2 Ткачук (Айкел) – 29:26     3:2 Айкел (Ткачук) – 30:23     4:2 Ханифин (Трочек, Фэйбер) – 37:23     4:3 Бруггиссер (Элерс, Труэ) – 39:57     5:3 Гюнцель (Мэттьюс) – 47:24     6:3 Хьюз (Нельсон) – 54:27    

«Он зверь. Его энергия заразительна. Он так громко кричит на скамейке запасных, в перерывах между периодами это позитивный парень. Брэди втягивает всех в борьбу в прямом и переносном смысле. Вот что нам в нём нравится. Он элитный игрок. Думаю, что его хоккейное чутье недооценено и остаётся незамеченным. Потому что, когда люди думают о Брэди, они думают о его мощи и силе. Он, безусловно, обладает этим качеством, но думаю, что ему не отдают должное за его интеллект как хоккеиста», — приводит слова Салливана журналистка Молли Уолкер в социальной сети Х.

Календарь соревнований на Олимпиаде 2026
