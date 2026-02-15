Салливан — о Брэди Ткачуке: ему не отдают должное за его интеллект как хоккеиста

Главный тренер сборной США Майк Салливан высказался о влиянии нападающего Брэди Ткачука на команду после матча мужского олимпийского турнира по хоккею со сборной Дании (6:3). Форвард отметился заброшенной шайбой в этой встрече.
«Он зверь. Его энергия заразительна. Он так громко кричит на скамейке запасных, в перерывах между периодами это позитивный парень. Брэди втягивает всех в борьбу в прямом и переносном смысле. Вот что нам в нём нравится. Он элитный игрок. Думаю, что его хоккейное чутье недооценено и остаётся незамеченным. Потому что, когда люди думают о Брэди, они думают о его мощи и силе. Он, безусловно, обладает этим качеством, но думаю, что ему не отдают должное за его интеллект как хоккеиста», — приводит слова Салливана журналистка Молли Уолкер в социальной сети Х.
