Хоккей, Олимпиада-2026 в Милане, мужчины — расписание дня на 15 февраля 2026 года

Сегодня, 15 февраля, в Милане продолжится мужской олимпийский турнир по хоккею. Всего состоятся четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием хоккейного игрового дня на Олимпиаде.

Расписание хоккейных матчей среди мужчин на Олимпиаде на 15 февраля 2026 года (время московское):

14:10. Швейцария – Чехия;

18:40. Канада – Франция;

21:10. Дания – Латвия;

23:10. США – Германия.

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля. Сборная Канады выступает в группе А с Чехией, Швейцарией и Францией. Сборная США выступает в группе С с Германией, Латвией и Данией. На Олимпиаде впервые с 2014 года играют хоккеисты НХЛ.