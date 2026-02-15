Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Хоккей, Олимпиада-2026 в Милане, мужчины — расписание дня на 15 февраля 2026 года

Хоккей, Олимпиада-2026 в Милане, мужчины — расписание дня на 15 февраля 2026 года
Комментарии

Сегодня, 15 февраля, в Милане продолжится мужской олимпийский турнир по хоккею. Всего состоятся четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием хоккейного игрового дня на Олимпиаде.

Расписание хоккейных матчей среди мужчин на Олимпиаде на 15 февраля 2026 года (время московское):

14:10. Швейцария – Чехия;
18:40. Канада – Франция;
21:10. Дания – Латвия;
23:10. США – Германия.

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля. Сборная Канады выступает в группе А с Чехией, Швейцарией и Францией. Сборная США выступает в группе С с Германией, Латвией и Данией. На Олимпиаде впервые с 2014 года играют хоккеисты НХЛ.

Календарь мужского олимпийского турнира Олимпиады 2026
Турнирная таблица мужского олимпийского турнира Олимпиады 2026
Календарь соревнований на Олимпиаде 2026
Материалы по теме
«Играть с Макдэвидом — благословение». Канада собрала лучшую тройку мирового хоккея
«Играть с Макдэвидом — благословение». Канада собрала лучшую тройку мирового хоккея
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android