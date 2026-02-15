Хабибулин: не вижу у нас вратарской школы, её нет, есть отдельные личности

Экс-вратарь сборной России и тренер вратарей ХК «Торпедо» Николай Хабибулин выразил мнение, что российской вратарской школы нет, а есть только отдельные личности.

– Справедливо считать российскую вратарскую школу сейчас сильнейшей в мире?

– Давайте так, я не скажу, что школа. Как таковой школы я у нас не вижу. Её как таковой нет.

– Но есть персоналии?

– Всё верно – есть отдельные личности. Вот даже взять наших лидеров: Сергей Бобровский, Андрей Василевский, Игорь Шестёркин, Илья Сорокин – они все безумно талантливые, но все разные. Можно посмотреть на шведов, вот они похожи, у них школа.

Наши вратари лучше, но как школа – они работают более системно, более узнаваемы, похожи друг на друга. Финны друг на друга похожи. А у нас ребята индивидуально сильны, каждый по-своему. Как таковой системы подготовки у нас нет, это тревожит, на самом деле. У нас есть сильные духом и телом люди, – сказал Хабибулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

