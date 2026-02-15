Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Хабибулин: не вижу у нас вратарской школы, её нет, есть отдельные личности

Хабибулин: не вижу у нас вратарской школы, её нет, есть отдельные личности
Комментарии

Экс-вратарь сборной России и тренер вратарей ХК «Торпедо» Николай Хабибулин выразил мнение, что российской вратарской школы нет, а есть только отдельные личности.

– Справедливо считать российскую вратарскую школу сейчас сильнейшей в мире?
– Давайте так, я не скажу, что школа. Как таковой школы я у нас не вижу. Её как таковой нет.

– Но есть персоналии?
– Всё верно – есть отдельные личности. Вот даже взять наших лидеров: Сергей Бобровский, Андрей Василевский, Игорь Шестёркин, Илья Сорокин – они все безумно талантливые, но все разные. Можно посмотреть на шведов, вот они похожи, у них школа.

Наши вратари лучше, но как школа – они работают более системно, более узнаваемы, похожи друг на друга. Финны друг на друга похожи. А у нас ребята индивидуально сильны, каждый по-своему. Как таковой системы подготовки у нас нет, это тревожит, на самом деле. У нас есть сильные духом и телом люди, – сказал Хабибулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию интервью с Николаем Хабибулиным можно прочитать на «Чемпионате» в 10:00 мск.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android