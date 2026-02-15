Канада — Франция: во сколько начало матча на Олимпиаде-2026, где смотреть трансляцию

Сегодня, 15 февраля, в Милане продолжится олимпийский турнир по хоккею. В очередном матче группового турнира на стадионе «Арена Санта-Джулия» встретятся сборные Канады и Франции. Начало встречи запланировано на 18:40 мск. Трансляцию матча можно посмотреть эксклюзивно в Okko. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи группового этапа.

В первых двух играх команда Канады победила Чехию (5:0) и Швейцарию (5:1). Сборная Франции на старте олимпийского хоккейного турнира потерпела поражение от Швейцарии (0:4) и Чехии (3:6).

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля.