США – Германия: во сколько начало матча на Олимпиаде-2026, где смотреть трансляцию

Сегодня, 15 февраля, в Милане продолжится мужской олимпийский турнир по хоккею. В очередном матче группового турнира на стадионе «Арена Санта-Джулия» встретятся сборные США и Германии. Начало встречи запланировано на 23:10 мск. Трансляцию матча можно посмотреть эксклюзивно в Okko. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи группового этапа.

В первых двух играх команда США победила Латвию (5:1) и Данию (6:3). Сборная Германии на старте олимпийского хоккейного турнира одержала победу над Данией (3:1) и проиграла Латвии (3:4).

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля.