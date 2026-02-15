«Авангард» — «Трактор»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 15 февраля, в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Авангардом» и челябинским «Трактором». Игра начнётся в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 15 февраля 2026, воскресенье. 14:00 МСК Авангард Омск Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги омский клуб провёл 54 встречи, в которых набрал 80 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Трактор» с 58 очками после 54 матчей находится на седьмой строчке Запада.