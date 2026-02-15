Скидки
«Авангард» — «Трактор»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 15 февраля, в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Авангардом» и челябинским «Трактором». Игра начнётся в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Трактор
Челябинск
Матч «Авангард» — «Трактор» 15 февраля можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги омский клуб провёл 54 встречи, в которых набрал 80 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Трактор» с 58 очками после 54 матчей находится на седьмой строчке Запада.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Две мощные сделки от «Авангарда» в дедлайн! Омск всерьёз собрался за Кубком Гагарина?
Две мощные сделки от «Авангарда» в дедлайн! Омск всерьёз собрался за Кубком Гагарина?
