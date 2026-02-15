«Авангард» — «Трактор»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию
Сегодня, 15 февраля, в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Авангардом» и челябинским «Трактором». Игра начнётся в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Матч «Авангард» — «Трактор» 15 февраля можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».
В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги омский клуб провёл 54 встречи, в которых набрал 80 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Трактор» с 58 очками после 54 матчей находится на седьмой строчке Запада.
