Хабибулин: у тренеров сборной России была бы головная боль — кого поставить в ворота

Хабибулин: у тренеров сборной России была бы головная боль — кого поставить в ворота
Экс-вратарь сборной России и тренер вратарей ХК «Торпедо» Николай Хабибулин заявил, что в случае допуска сборной России до Олимпиады-2026 у тренеров национальной команды была бы головная боль — кого поставить в ворота.

— В ваши годы вы были безальтернативно лучшим вратарём страны. Сейчас допусти нас МОК до Олимпиады — мы бы долго гадали кого ставить в ворота. Что изменилось?
— Мы бы не гадали, у тренеров была бы сейчас головная боль. Приятная головная боль. Одно дело — взять в команду, потом ещё решать, кого поставить… Не знаю, что поменялось, скорее появились талантливые ребята, которые увидели, что путь открыт.

Где-то при всём их таланте им повезло с тренерами, которые работали с ними. Опять же, попав в НХЛ они не остановились в своей работе, продолжают прогрессировать. В принципе, сейчас очень много талантливых ребят даже у нас здесь в КХЛ, кто не уехал, у них есть возможность туда попасть, – сказал Хабибулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию интервью с Николаем Хабибулиным можно прочитать на «Чемпионате» в 10:00 мск.

