Капитан сборной США Мэттьюс поддержал Свеймана, пропустившего гол от красной линии
Нападающий и капитан сборной США Остон Мэттьюс выразил поддержку голкиперу национальной команды Джереми Свейману, который пропустил курьёзный гол от красной линии в первом периоде матча мужского олимпийского турнира по хоккею с Данией (6:3).
Олимпийские игры 2026 (м) . Группа C
14 февраля 2026, суббота. 23:10 МСК
США
Окончен
6 : 3
Дания
0:1 Олесен (Мёльгор) – 01:40 1:1 Болди (Хьюз, Славин) – 03:35 1:2 Йенсен (Сетков) – 11:16 2:2 Ткачук (Айкел) – 29:26 3:2 Айкел (Ткачук) – 30:23 4:2 Ханифин (Трочек, Фэйбер) – 37:23 4:3 Бруггиссер (Элерс, Труэ) – 39:57 5:3 Гюнцель (Мэттьюс) – 47:24 6:3 Хьюз (Нельсон) – 54:27
«Он знает, что мы его поддерживаем. Иногда это сложные моменты, и такое случается. Мы всегда его поддерживаем, несмотря ни на что, поэтому ребята молодцы, что поддерживали его боевой дух. Он выстоял и отлично сыграл до конца игры», — приводит слова Мэттьюса журналист Ларри Генри-младший в социальной сети Х.
Напомним, на 12-й минуте встречи защитник Николас Йенсен с передачи Мальте Сеткова, находясь на красной линии, запустил шайбу в сторону ворот сборной США, после чего она попала в сетку.
