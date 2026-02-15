Капитан сборной США Мэттьюс поддержал Свеймана, пропустившего гол от красной линии

Нападающий и капитан сборной США Остон Мэттьюс выразил поддержку голкиперу национальной команды Джереми Свейману, который пропустил курьёзный гол от красной линии в первом периоде матча мужского олимпийского турнира по хоккею с Данией (6:3).

«Он знает, что мы его поддерживаем. Иногда это сложные моменты, и такое случается. Мы всегда его поддерживаем, несмотря ни на что, поэтому ребята молодцы, что поддерживали его боевой дух. Он выстоял и отлично сыграл до конца игры», — приводит слова Мэттьюса журналист Ларри Генри-младший в социальной сети Х.

Напомним, на 12-й минуте встречи защитник Николас Йенсен с передачи Мальте Сеткова, находясь на красной линии, запустил шайбу в сторону ворот сборной США, после чего она попала в сетку.