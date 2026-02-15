Хабибулин: России не хватает на Олимпиаде в Милане, безумно жалко и несправедливо

Экс-вратарь сборной России и тренер вратарей ХК «Торпедо» Николай Хабибулин заявил, что российской национальной команды не хватает на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

– Смотрите Олимпиаду в Милане? За кем-то, возможно, следите персонально? В том числе, с профессиональной точки зрения.

– Посмотреть интересно матчи, безумно жалко и несправедливо, что наша команда не играет. России не хватает на турнире. Но есть другие команды, где в том числе сильные вратарские бригады, с хорошими составами, поэтому, когда есть время – смотрю.

– С точки зрения вратарей кого видите фаворитом? У кого сильнейшая бригада вратарей на Играх-2026?

– Не знаю, интересно как будут [играть] шведские вратари, финские. Юусе Сарос пока не очень бодро начал, со Словакией, потом исправился. Как-то за сборную у него не очень пока идёт. Швед Эрик Густафссон пока сам не свой. Самая сильная вратарская бригада, как мне кажется, у американцев. На данный момент так. Чехи сильные. Будет интересно, особенно матчи на вылет, – сказал Хабибулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.