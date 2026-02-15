Кросби — о силовой игре Макдэвида: мы все хотим следовать его примеру

Нападающий и капитан сборной Канады Сидни Кросби высказался о силовой игре форварда национальной команды Коннора Макдэвида.

«Мы все хотим играть жёстко, и когда он лидирует в этом плане, думаю, мы все это замечаем. Это показывает, насколько сильно Коннор этого хочет.

Он проявляет лидерские качества во многих других областях, но особенно в этом плане, мы все это видим и хотим следовать его примеру», — приводит слова Кросби журналист Роб Уилльямс в социальной сети Х.

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля. Сборная Канады выступает в группе А с Чехией, Швейцарией и Францией. Ранее канадцы напрямую вышли в четвертьфинал.