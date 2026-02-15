«Авангард» — «Трактор»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 14:00 мск

Скидки
Авангард – Трактор: онлайн-трансляция матча КХЛ 2025/2026 начнется в 14:00 мск

Комментарии

Сегодня, 15 февраля, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Омске состоится встреча между местным «Авангардом» и челябинским «Трактором». Матч на стадионе «Джи-Драйв-Арена» начнётся в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это будет шестая игра между командами из шести запланированных в текущей регулярке. Омский клуб одержал четыре победы (8:5, 3:2, 5:2, 1:0) и потерпел одно поражение со счётом 1:5.

Матч «Авангард» — «Трактор» 15 февраля можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги омский клуб провёл 54 встречи, в которых набрал 80 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Трактор» с 58 очками после 54 матчей находится на седьмой строчке Востока.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
