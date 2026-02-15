Швейцария — Чехия: онлайн-трансляция матча на Олимпиаде-2026 начнётся в 14:10 мск

Сегодня, 15 февраля, в Милане продолжится мужской олимпийский турнир по хоккею. В очередном матче группового турнира на стадионе «Арена Санта-Джулия» встретятся сборные Швейцарии и Чехии. Начало встречи запланировано на 14:10 мск. Трансляцию матча можно посмотреть эксклюзивно в Okko. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи группового этапа.

В первых двух играх команда Швейцарии победила Францию (4:0) и проиграла Канаде (1:5). Сборная Чехии на старте олимпийского хоккейного турнира потерпела поражение от Канады (0:5) и обыграла Францию (6:3).

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля.