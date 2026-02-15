Тренер сборной Словакии: никогда не видел, чтобы игроки были так счастливы после поражения

Главный тренер сборной Словакии Владимир Орсаг после поражения от Швеции (3:5) в матче мужского олимпийского турнира по хоккею высказался о выходе своей команды в четвертьфинал.

«Мы показывали отличный хоккей на протяжении двух периодов и не оказывали особого давления на фаворитов из Швеции. В третьем периоде казалось, что сам факт нашего продвижения с первого места связал нам руки. Я никогда не видел, чтобы болельщики или игроки были так счастливы после поражения.

У нас молодая команда, ребята борются, но иногда нам приходится контролировать свои эмоции. Иногда нужно быть более рассудительными. Три матча показали нам кое-что: кто на какой позиции, как это сработало для кого.

Юрай Слафковский — для нас решающий игрок. Он вытаскивал нас из каждого матча, видно, как он сильно вырос за последние несколько лет.

Верю, что у нас будет ещё три дня на отдых, и Поспишил будет готов к четвертьфиналу. Мы дадим ребятам выходной в воскресенье. Им нужно хорошо передохнуть, хорошо поесть», — приводит слова Орсага Sportovy Cas.