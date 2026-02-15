Скидки
Тренер сборной Словакии: никогда не видел, чтобы игроки были так счастливы после поражения

Тренер сборной Словакии: никогда не видел, чтобы игроки были так счастливы после поражения
Комментарии

Главный тренер сборной Словакии Владимир Орсаг после поражения от Швеции (3:5) в матче мужского олимпийского турнира по хоккею высказался о выходе своей команды в четвертьфинал.

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа B
14 февраля 2026, суббота. 14:10 МСК
Швеция
Окончен
5 : 3
Словакия
1:0 Эрикссон Эк (Кемпе) – 07:17 (sh)     1:1 Слафковски (Немец, Гернат) – 08:59     2:1 Кемпе (Далин, Рэймонд) – 27:06 (pp)     2:2 Гернат (Черешняк, Ружичка) – 29:48     3:2 Петтерссон (Форсберг, Хедман) – 34:29     4:2 Петтерссон (Рэймонд, Карлссон) – 47:57     5:2 Рэймонд (Зибанеджад, Карлссон) – 51:38     5:3 Дворски (Слафковски, Черешняк) – 59:21 (pp)    

«Мы показывали отличный хоккей на протяжении двух периодов и не оказывали особого давления на фаворитов из Швеции. В третьем периоде казалось, что сам факт нашего продвижения с первого места связал нам руки. Я никогда не видел, чтобы болельщики или игроки были так счастливы после поражения.

У нас молодая команда, ребята борются, но иногда нам приходится контролировать свои эмоции. Иногда нужно быть более рассудительными. Три матча показали нам кое-что: кто на какой позиции, как это сработало для кого.

Юрай Слафковский — для нас решающий игрок. Он вытаскивал нас из каждого матча, видно, как он сильно вырос за последние несколько лет.

Верю, что у нас будет ещё три дня на отдых, и Поспишил будет готов к четвертьфиналу. Мы дадим ребятам выходной в воскресенье. Им нужно хорошо передохнуть, хорошо поесть», — приводит слова Орсага Sportovy Cas.

