Хабибулин назвал четвертьфинал с Чехией на ОИ-2002 одним из лучших матчей в карьере

Экс-вратарь сборной России и тренер вратарей ХК «Торпедо» Николай Хабибулин заявил, что матч четвертьфинала на Олимпийских играх 2002 года с командой Чехии был одним из лучших в его карьере.

— Низкорезультативный матч с единственной шайбой Максима Афиногенова. В каком-то смысле – калька матча четырёхлетней давности?

— Возможно. Если говорить про себя, было непросто, конечно, 41 бросок. Но организм нормально держался, чувствовал себя хорошо. Мне, в принципе, нравится играть, когда много бросков по твоим воротам, помню я тогда и в клубе так играл.

Главное — всё пошло как надо с самого начала, хорошо, что удалось выстоять. Если брать мою карьеру в целом, этот матч я бы включил в топ-3 за все годы, один из лучших матчей в моей жизни.

— И точно лучший матч за сборную?

— За сборную точно лучший, но и в принципе за всю карьеру не так много было настолько сильных матчей, когда ещё так много стоит на кону. Одна ошибка — и конец Олимпиады, полный провал. Мы не могли этого допустить, – сказал Хабибулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.