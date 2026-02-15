Скидки
«Автомобилист» — «Металлург»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 14:30 мск
Сегодня, 15 февраля, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Екатеринбурге состоится встреча между местным «Автомобилистом» и магнитогорским «Металлургом». Матч на стадионе «УГМК-Арена» начнётся в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это будет четвёртая игра между командами из шести запланированных в текущей регулярке. «Автомобилист» потерпел поражение во всех предыдущих трёх встречах (4:5, 5:6, 1:4).

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги екатерибургский клуб провёл 54 игры, в которых набрал 64 очка и расположился на четвёртом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Металлург» с 87 очками после 53 матчей находится на седьмой строчке Востока.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
