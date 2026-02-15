Юрай Слафковски: это безумие — радоваться, когда проигрываешь с разницей в два гола

Нападающий сборной Словакии Юрай Слафковски подвёл итоги матча со Швецией (3:6) в рамках мужского олимпийского турнира по хоккею. Несмотря на поражения, словацкая команда напрямую вышла в четвертьфинал.

— Каково это — радоваться после поражения?

— Это хоть и поражение, но также и довольно крупная победа. Я доволен тем, как всё сложилось. Надеюсь, у нас будет три выходных дня.

— Что вы скажете о решающем голе?

— Я был очень рад. На самом деле, я просто бросил шайбу в ворота, там было два игрока, и я не знал, где она. Внезапно увидел, как Дворски празднует, и я начал прыгать, что было безумием, потому что мы все ещё проигрывали с разницей в два гола.

— Расскажите, что происходило во время тайм-аута перед третьим голом?

— Мы просто пытались успокоиться, расслабиться. Знали, что спешить не нужно. До конца игры оставалось целых две минуты, две минуты и 30 секунд. Мы хотели играть не спеша, в итоге так и получилось. Так что думаю, тут и говорить нечего.

— Какие чувства у вас возникают в раздевалке по поводу ваших успехов на этом турнире?

— Мы счастливы, наслаждаемся каждым днём. Мы стараемся усердно работать каждый раз, когда выходим на лёд, и в то же время получать удовольствие.

Ты не играешь с этими ребятами каждую неделю, не видишь их каждый день, поэтому это совсем не то же самое, что играть за свой клуб. Мы хотим радовать болельщиков дома, думаю, что пока у нас это неплохо получается.

— Матч снова был очень эмоциональным, с многочисленными удалениями. Была ли цель вывести шведов из себя?

— Не знаю. Я всегда старался успокоить ситуацию. Иногда провокации совершенно излишни, судья всё слышит, и может произойти глупое удаление.

— Каковы пределы возможностей вышей команды?

— Посмотрим. Мы постараемся выложиться на полную в каждой игре. Посмотрим, чего мы добьёмся. У меня нет однозначного ответа на этот вопрос.

— В конце второго периода судьи отменили гол при счёте 2:1. Было ли важно не зацикливаться на этом?

— Мы ничего с этим не стали делать, это было в прошлом. Можем забыть об этом. Мы все хотели сосредоточиться на том, чтобы быть лучшими на льду. Неважно, кто там играет. Мы немного упустили свой шанс, но в итоге всё же наверстали упущенное, — приводит слова Слафковски Sportnet.