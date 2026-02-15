Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Юрай Слафковски: это безумие — радоваться, когда проигрываешь с разницей в два гола

Юрай Слафковски: это безумие — радоваться, когда проигрываешь с разницей в два гола
Комментарии

Нападающий сборной Словакии Юрай Слафковски подвёл итоги матча со Швецией (3:6) в рамках мужского олимпийского турнира по хоккею. Несмотря на поражения, словацкая команда напрямую вышла в четвертьфинал.

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа B
14 февраля 2026, суббота. 14:10 МСК
Швеция
Окончен
5 : 3
Словакия
1:0 Эрикссон Эк (Кемпе) – 07:17 (sh)     1:1 Слафковски (Немец, Гернат) – 08:59     2:1 Кемпе (Далин, Рэймонд) – 27:06 (pp)     2:2 Гернат (Черешняк, Ружичка) – 29:48     3:2 Петтерссон (Форсберг, Хедман) – 34:29     4:2 Петтерссон (Рэймонд, Карлссон) – 47:57     5:2 Рэймонд (Зибанеджад, Карлссон) – 51:38     5:3 Дворски (Слафковски, Черешняк) – 59:21 (pp)    

— Каково это — радоваться после поражения?
— Это хоть и поражение, но также и довольно крупная победа. Я доволен тем, как всё сложилось. Надеюсь, у нас будет три выходных дня.

— Что вы скажете о решающем голе?
— Я был очень рад. На самом деле, я просто бросил шайбу в ворота, там было два игрока, и я не знал, где она. Внезапно увидел, как Дворски празднует, и я начал прыгать, что было безумием, потому что мы все ещё проигрывали с разницей в два гола.

— Расскажите, что происходило во время тайм-аута перед третьим голом?
— Мы просто пытались успокоиться, расслабиться. Знали, что спешить не нужно. До конца игры оставалось целых две минуты, две минуты и 30 секунд. Мы хотели играть не спеша, в итоге так и получилось. Так что думаю, тут и говорить нечего.

— Какие чувства у вас возникают в раздевалке по поводу ваших успехов на этом турнире?
— Мы счастливы, наслаждаемся каждым днём. Мы стараемся усердно работать каждый раз, когда выходим на лёд, и в то же время получать удовольствие.

Ты не играешь с этими ребятами каждую неделю, не видишь их каждый день, поэтому это совсем не то же самое, что играть за свой клуб. Мы хотим радовать болельщиков дома, думаю, что пока у нас это неплохо получается.

— Матч снова был очень эмоциональным, с многочисленными удалениями. Была ли цель вывести шведов из себя?
— Не знаю. Я всегда старался успокоить ситуацию. Иногда провокации совершенно излишни, судья всё слышит, и может произойти глупое удаление.

— Каковы пределы возможностей вышей команды?
— Посмотрим. Мы постараемся выложиться на полную в каждой игре. Посмотрим, чего мы добьёмся. У меня нет однозначного ответа на этот вопрос.

— В конце второго периода судьи отменили гол при счёте 2:1. Было ли важно не зацикливаться на этом?
— Мы ничего с этим не стали делать, это было в прошлом. Можем забыть об этом. Мы все хотели сосредоточиться на том, чтобы быть лучшими на льду. Неважно, кто там играет. Мы немного упустили свой шанс, но в итоге всё же наверстали упущенное, — приводит слова Слафковски Sportnet.

Календарь соревнований на Олимпиаде 2026
Материалы по теме
Ну и развязка в матче ОИ! Словаки радовались поражению, всё из-за гола на последней минуте
Видео
Ну и развязка в матче ОИ! Словаки радовались поражению, всё из-за гола на последней минуте
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android