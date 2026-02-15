Скидки
Голкипер сборной Латвии Шилов: мы маленькая страна, от нас ничего не ждут
Комментарии

Вратарь сборной Латвии Артур Шилов прокомментировал победу над национальной командой Германии (4:3) в матче мужского олимпийского турнира по хоккею.

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа C
14 февраля 2026, суббота. 14:10 МСК
Германия
Окончен
3 : 4
Латвия
1:0 Райхель (Кагун, Кельбле) – 02:06     1:1 Лочмелис (Гиргенсонс, Крастенбергс) – 15:48 (pp)     2:1 Кельбле (Тиффельс) – 16:56     2:2 Лочмелис (Балцерс, Балинскис) – 28:02 (pp)     2:3 Тралмакс (Гиргенсонс, Якс) – 48:32     2:4 Крастенбергс (Даугавиньш, Шмитс) – 51:37     3:4 Штюцле (Драйзайтль, Петерка) – 57:41    

— Моя команда боролась, никто не ждёт от нас ничего особенного, потому что мы маленькая страна. Сегодня было очень жарко в прямом и переносном смысле. Мне понадобился один период чтобы свыкнуться с тем, насколько жарко на миланской арене. Я потерял около пяти-шести килограмм за эти дни, а на игре, возможно, и больше. Насчёт шайбы, которая отлетела от Кристапса Зиле, могу сказать, что она летела мимо, но просто от него отскочила. Всё нормально, так бывает. Я без протокола видел, сколько раз мои ребята сделали телом блокировок.

— Как готовился к игре против Леона Драйзайтля?
— Он очень высокий и мастеровитый, но я полностью позволил себе действовать инстинктивно. Он умеет находить бреши в воротах, я это помнил, — передаёт слова Шилова корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.

Комментарии
