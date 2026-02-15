Голкипер сборной Латвии Шилов: мы маленькая страна, от нас ничего не ждут

Вратарь сборной Латвии Артур Шилов прокомментировал победу над национальной командой Германии (4:3) в матче мужского олимпийского турнира по хоккею.
— Моя команда боролась, никто не ждёт от нас ничего особенного, потому что мы маленькая страна. Сегодня было очень жарко в прямом и переносном смысле. Мне понадобился один период чтобы свыкнуться с тем, насколько жарко на миланской арене. Я потерял около пяти-шести килограмм за эти дни, а на игре, возможно, и больше. Насчёт шайбы, которая отлетела от Кристапса Зиле, могу сказать, что она летела мимо, но просто от него отскочила. Всё нормально, так бывает. Я без протокола видел, сколько раз мои ребята сделали телом блокировок.
— Как готовился к игре против Леона Драйзайтля?
— Он очень высокий и мастеровитый, но я полностью позволил себе действовать инстинктивно. Он умеет находить бреши в воротах, я это помнил, — передаёт слова Шилова корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.
